Agi.it - Anziano scomparso nel Frusinate, il mistero di una telefonata a un familiare

(Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Sei giorni di ricerche senza esito nonostante l'utilizzo di sofisticati strumenti. La scomparsa di Franco Vettese, 77enne ex dipendente della Telecom Italia, sparito nel nulla lunedì 7 ottobre, continua a essere avvolta nel. L'uomo, residente a Cassino e uscito per una passeggiata lungo i tornanti dello storico monastero, non ha più fatto rientro a casa. Unico segnale è stata lache ha fatto a unmartedì 8 ottobre, chiedendo acqua e medicinali e dando un appuntamento al quale non si è mai presentato. E su questo stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Cassino e la Procura. Era realmente Franco Vettese al telefono? E perché chiamare e poi sparire nuovamente nel nulla? Nella giornata di ieri sono state scandagliate tutte le zone boschive circostanti il monastero benedettino ma senza esito.Â