Terzotemponapoli.com - Anguissa titolare con il Camerun nel match contro il Kenya

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Oggi, la nazionale di calcio delscenderà nuovamente in campo per affrontare ilnella quarta giornata delle qualificazioni per la prossima Coppa d’Africa. Questa sfida arriva solo quattro giorni dopo una pesante sconfitta subita dalin casa, dove i keniani sono riusciti a infliggere quattro gol ai padroni di casa. La partita di oggi rappresenta un’importante opportunità per ildi rifarsi e cercare di conquistare punti preziosi nel girone, sarà fondamentale il ruolo difra i titolari. Il Ruolo di Marc Brys Il commissario tecnico del, Marc Brys, è sotto pressione dopo la performance deludente della squadra nell’ultima partita. Brys ha una lunga carriera come allenatore e dovrà trovare le giuste strategie per motivare e riorganizzare la sua squadra in vista di questa sfida cruciale.