Afghanistan, fiera dell’assurdo: vietato pubblicare immagini di esseri viventi (Di lunedì 14 ottobre 2024) La situazione in Afghanistan sta diventando surreale. Dopo il divieto alle donne di parlare in pubblico, i talebani continuano a imporre leggi sempre più restrittive. L’ultima decisione ha quasi dell’incredibile: è stata infatti decisa la proibizione di pubblicare o trasmettere, anche in televisione, immagini di esseri viventi. La misura, annunciata dal ministero per la “Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio“, rappresenta un ulteriore passo nel tentativo del regime di conformare la società afghana a un’interpretazione sempre più estrema della legge islamica. Secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero, Saiful Islam Khyber, il divieto si applicherà a tutto l’Afghanistan e interesserà ogni tipo di media. Sarà introdotto gradualmente, ma nessuna immagine di esseri viventi – sia esseri umani, sia animali – potrà essere diffusa. Thesocialpost.it - Afghanistan, fiera dell’assurdo: vietato pubblicare immagini di esseri viventi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La situazione insta diventando surreale. Dopo il divieto alle donne di parlare in pubblico, i talebani continuano a imporre leggi sempre più restrittive. L’ultima decisione ha quasi dell’incredibile: è stata infatti decisa la proibizione dio trasmettere, anche in televisione,di. La misura, annunciata dal ministero per la “Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio“, rappresenta un ulteriore passo nel tentativo del regime di conformare la società afghana a un’interpretazione sempre più estrema della legge islamica. Secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero, Saiful Islam Khyber, il divieto si applicherà a tutto l’e interesserà ogni tipo di media. Sarà introdotto gradualmente, ma nessuna immagine di– siaumani, sia animali – potrà essere diffusa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Art Verona 2024 chiude in crescita, i migliori stand secondo Inside Art - La 19ª edizione della fiera si conferma a livello nazionale come punto di incontro per collezionisti e appassionati di forte spessore e competenza ... (insideart.eu)

Artigiano in Fiera 2024: quando, dove, biglietti, come arrivare - Artigiano in Fiera 2024 si terrà presso il polo fieristico di Rho-Milano da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre, con apertura continuata dalle ore 10.00 alle 22.30, tutti i giorni. L’Italia è ... (pianetadesign.it)