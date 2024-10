A cento anni di distanza dall'inaugurazione: riapre il Teatro Anatomico Morgagni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo molti anni di inagibilità dovuta alla necessità di mettere a norma la struttura e di trovare il progetto adeguato in accordo con la Soprintendenza alle Belle Arti, l'Università di Padova restituisce nel suo splendore il rinnovato Teatro Anatomico “Morgagni”. E il dono agli studenti e ai Padovaoggi.it - A cento anni di distanza dall'inaugurazione: riapre il Teatro Anatomico Morgagni Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo moltidi inagibilità dovuta alla necessità di mettere a norma la struttura e di trovare il progetto adeguato in accordo con la Soprintendenza alle Belle Arti, l'Università di Padova restituisce nel suo splendore il rinnovato”. E il dono agli studenti e ai

Danzare per la Vita : grandi artisti al Teatro Comunale di Benevento. Arriva dal Cairo la sannita Odette Marucci - A seguire “Black” del coreografo campano Francesco Ventriglia, “Signes” sulle musiche di René Aubry. In foto Simona Guida (fonte ufficio stampa) L'articolo Danzare per la Vita: grandi artisti al Teatro Comunale di Benevento. Basti pensare alla storia coreutica pluriennale al Cairo di Odette Marucci e Hassan Eltabie, impegnati a Benevento a riprodurre un repertorio capace di tener conto ... (Ildenaro.it)

Al teatro Augusteo il ritorno de “I Normanni a Salerno” - L’opera lirica in quattro atti sarà proposta nella sintesi di un unico atto di un’ora e mezza, con la musica dal vivo e un grande pianoforte a coda. Il Maestro evocato moltissime volte sulla scena”. LA PRODUZIONE E IL CAST “I Normanni a Salerno” è prodotta dall’omonima Associazione Culturale, diretta da Eugenio Paolantonio, con il patrocinio del Comune di Salerno e della Fondazione Sichelgaita e ... (Anteprima24.it)

Il cineteatro Pax festeggia settant’anni : "Presidio culturale fondamentale per la città" - Nel cartellone del Pax trovano spazio spettacoli teatrali di tutti i generi, cinema d’autore e pellicole per bambini, spettacoli di danza, kermesse delle associazioni cittadini, ma anche rassegne d’arte e mostre temporanee. Si inizia alle 11,30 con la santa messa che sarà celebrata proprio nella struttura del centro storico. (Ilgiorno.it)