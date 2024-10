VIDEO | Troise si accontenta: "Ci prendiamo il punto e pensiamo alla prossima" (Di domenica 13 ottobre 2024) Emanuele Troise si prende il primo pareggio stagionale senza fare drammi: "Il risultato è giusto ma c'è rammarico per l'interpretazione della gara dopo il gol di Ogunseye. Potevamo fare di più, gestire meglio la palla e sfruttare alcune situazioni che si erano create. Poi non mi è piaciuto Arezzonotizie.it - VIDEO | Troise si accontenta: "Ci prendiamo il punto e pensiamo alla prossima" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Emanuelesi prende il primo pareggio stagionale senza fare drammi: "Il risultato è giusto ma c'è rammarico per l'interpretazione della gara dopo il gol di Ogunseye. Potevamo fare di più, gestire meglio la pe sfruttare alcune situazioni che si erano create. Poi non mi è piaciuto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Rimini ad Arezzo sfida l'ex Troise - Buscè : "Andremo a fare la partita come a Perugia e Ascoli" - Trasferta toscana per il Rimini, ospite dell'Arezzo dell'ex mister biancorosso Troise (calcio d'inizio domenica ore 17:30). Romagnoli reduci dalla sconfitta interna con la Spal, arrivata dopo 4 risultati utili consecutivi. Padroni di casa con 15 punti in classifica, 4 sopra il Rimini, reduci... (Riminitoday.it)