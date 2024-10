Vibo senza parole: a soli 20 anni muore Rachele Maria Nardo, domani i funerali a Santa Maria La Nova (Di domenica 13 ottobre 2024) La comunità di Vibo Valentia è senza parole. A seguito di un arresto cardiaco, ha perso la vita una giovane, Rachele Maria Nardo, a soli 20 anni. La ragazza era la figlia di Domenico Nardo, un noto conduttore radiofonico di Vibo Valentia. Vano ogni tentativo di soccorrerla. I sanitari del 118 non sono riusciti a rianimarla. Affranti dal dolore, ne hanno dato il triste annuncio il papà Domenico, la mamma Mariastella Fatiga e la sorella Angelica. domani l’ultimo saluto con Vibo Valentia che si fermerà nel dolore per questa tragica scomparsa. I funerali avranno luogo lunedì 14 ottobre alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria La Nova a Vibo Valentia. Dopo le esequie, la salma proseguirà per il cimitero di Soriano Calabro. Laprimapagina.it - Vibo senza parole: a soli 20 anni muore Rachele Maria Nardo, domani i funerali a Santa Maria La Nova Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La comunità diValentia è. A seguito di un arresto cardiaco, ha perso la vita una giovane,, a20. La ragazza era la figlia di Domenico, un noto conduttore radiofonico diValentia. Vano ogni tentativo di soccorrerla. I sanitari del 118 non sono riusciti a rianimarla. Affranti dal dolore, ne hanno dato il triste annuncio il papà Domenico, la mammastella Fatiga e la sorella Angelica.l’ultimo saluto conValentia che si fermerà nel dolore per questa tragica scomparsa. Iavranno luogo lunedì 14 ottobre alle ore 15 nella Chiesa diLaValentia. Dopo le esequie, la salma proseguirà per il cimitero di Soriano Calabro.

Vibo Valentia. Sarlo : esce di scena Annamaria Cordopatri vedova Scerminio stupenda padrona di casa di “Villa dei Gerani” - Era il tempo delle escursioni notturne per assistere alle sciare di fuoco a Stromboli e Vulcano, grazie all’estro e alla fantasia di Battista Foderaro, Presidente della Fiavet, inimitabile ideatore delle navigazioni notturne che hanno incantato i grandi ospiti degli eventi sulla Costa degli Dei. Erano gli anni in cui Vibo Valentia era città invidiata in Calabria per la sua eccellente attività ... (Laprimapagina.it)

Vibo Valentia. Sarlo : esce di scena Annamaria Cordopatri vedova Scermino stupenda padrona di casa di “Villa dei Gerani” - Il suo irresistibile charme dovuto alle sue qualità fisiche, intellettuali e alla sua forte personalità. Giuseppe Fiorillo, sabato 17 agosto, alle ore 11, nella cappella di Villa dei Gerani”. Tonino La Gamba, nel corso di una santa messa in suffragio che verrà celebrata, da Mons. Donna Annamaria era la adorabile Mamma di Patrizia Scermino, giornalista del Tg1 e protagonista di una serie di ... (Laprimapagina.it)