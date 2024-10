Valichi chiusi: bambino di Gaza di 18 mesi non può arrivare a Firenze per essere curato al Meyer (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNiente ricongiungimento a Firenze con il padre e il fratello maggiore per Adam Abed, il bambino di 18 mesi che si trova bloccato nella Striscia di Gaza insieme alla mamma e agli altri fratelli. Nei giorni scorsi l’appello al ministero Firenzetoday.it - Valichi chiusi: bambino di Gaza di 18 mesi non può arrivare a Firenze per essere curato al Meyer Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayNiente ricongiungimento acon il padre e il fratello maggiore per Adam Abed, ildi 18che si trova bloccato nella Striscia diinsieme alla mamma e agli altri fratelli. Nei giorni scorsi l’appello al ministero

