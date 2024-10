Trump: Biden è stato il peggior presidente nella storia del nostro Paese (Di domenica 13 ottobre 2024) Donald Trump si rivolge anche ai democratici delusi. In un comizio a Coachella, in California, il tycoon afferma: “solo io posso salvarvi dal caos in cui vi ha gettato Kamala Harris”. “Joe Biden è stato il peggior presidente nella storia del nostro Paese, lei è la peggior vice presidente”, ha “attaccato” ancora l’ex presidente. Laprimapagina.it - Trump: Biden è stato il peggior presidente nella storia del nostro Paese Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Donaldsi rivolge anche ai democratici delusi. In un comizio a Coachella, in California, il tycoon afferma: “solo io posso salvarvi dal caos in cui vi ha gettato Kamala Harris”. “Joeildel, lei è lavice”, ha “attaccato” ancora l’ex

