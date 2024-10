Truffe, condanna definitiva all’ex broker (Di domenica 13 ottobre 2024) La Cassazione ha ritenuto inammissibile il suo ricorso: e così la condanna a suo carico a due anni (con pena sospesa) per truffa è diventata definitiva. Per il 49enne ex broker assicurativo lughese Lorenzo Tozzi si tratta formalmente della prima condanna passata in giudicato. In questo procedimento la differenza l’aveva fatta nell’ottobre dell’anno scorso a Bologna il vaglio dei giudici d’appello: l’imputato era stato prosciolto da tutte le appropriazioni indebite (per un totale di alcune centinaia di migliaia di euro) per tardività delle querele; e assolto da quasi tutti gli altri capi d’imputazione "perché il fatto non sussiste". Ilrestodelcarlino.it - Truffe, condanna definitiva all’ex broker Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La Cassazione ha ritenuto inammissibile il suo ricorso: e così laa suo carico a due anni (con pena sospesa) per truffa è diventata. Per il 49enne exassicurativo lughese Lorenzo Tozzi si tratta formalmente della primapassata in giudicato. In questo procedimento la differenza l’aveva fatta nell’ottobre dell’anno scorso a Bologna il vaglio dei giudici d’appello: l’imputato era stato prosciolto da tutte le appropriazioni indebite (per un totale di alcune centinaia di migliaia di euro) per tardività delle querele; e assolto da quasi tutti gli altri capi d’imputazione "perché il fatto non sussiste".

