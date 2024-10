Metropolitanmagazine.it - Toprak Razgatlioglu domina anche la seconda gara dell’Estoril

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)lalungae si avvicina alla matematica conquista del suo secondo titolo mondiale, che potrebbe arrivare già tra pochi giorni in1 a Jerez, nell’ultimo round 2024. Ieri il turco era stato chiaro: “Inho capito come migliorare la mia moto e domani sarò più veloce”. Nella sprint race di questa mattina era inciampato in un immenso Nicolò Bulega, ma nei 21 giri di2 ha potuto imporre un ritmo insostenibile per tutti i suoi avversari, portando a 46 il suo vantaggio in classifica nei confronti del rookie italiano Il margine, appunto, è salito a 46 punti, quindi a Jerez gli basterebbe finire terzo, nel caso Bulega vinca, per dare via alla festa BMW già alla fine di1. Usiamo il condizionale perchè è scontato che non farà calcoli, vorrà vincerelì.