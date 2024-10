Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Hamas è un’organizzazione terroristica pericolosa ed è responsabile di ciò che accade in Medio Oriente”

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Della pericolosità disiamo tutti ben consci, quindi non va mai sottovalutato il pericolo di questa organizzazione terrorista che è ladi tutto ciò che stando in”: così il ministro degli Esteri, Antonio, ha commentato stamani a Perugia la notizia del Washington Post secondo cuiavrebbe pianificato attacchi in stile 11 settembre in Israele. “Se non ci fosse stato il 7 ottobre forse avremmo una situazione sicuramente ben differente” ha aggiunto partecipando alla conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia. Però non possiamo mai dimenticare la grande responsabilità die se è vero ciò che dice il Washington Post vuol dire che bisogna essere fermi anche in Palestina contro questa organizzazione”.