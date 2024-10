Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli con scadenza 14 ottobre [Aggiornato] (Di domenica 13 ottobre 2024) Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 88/2024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze docenti 2024, ecco gli interpelli con scadenza 14 ottobre Aggiornato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si parte con glidi: le scuole, così come previsto dall'OM 88/, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articologlicon14

Fracassi (Flc Cgil) : “Siamo in stato di agitazione - non escludiamo lo sciopero. Tra docenti e ATA circa 250mila precari. Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie” [VIDEO] - "Il nostro Paese continua a battere tutti i record riguardo il precariato", ha dichiarato Gianna Fracassi, segretaria generale della Flc Cgil in un'intervista su Orizzonte Scuola TV. Tra docenti e ATA circa 250mila precari. Gli interpelli sono inefficaci e caricano di troppo lavoro le segreterie” [VIDEO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

