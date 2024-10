Serie C 2024/2025: manita Avellino nel derby con la Casertana, il Foggia strappa il pari a Potenza (Di domenica 13 ottobre 2024) Straordinaria manita da parte dell’Avellino nel derby contro la Casertana, sfida della nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Gli irpini, che con l’arrivo di Biancolino al posto di Pazienza sono tornati a vincere e hanno risalito la china, trovano il terzo successo consecutivo e ora si proiettano in zona playoff, loro che sono stati costruiti per competere per la promozione diretta come nella precedente annata. Dopo appena cinque minuti la sblocca Patierno, che nel secondo tempo segnerà una doppietta personale con la quinta rete, di Sounas il raddoppio e l’esterno offensivo biancoverde anche lui troverà una doppietta con il poker nel secondo tempo. La terza rete, quella che di fatto chiude i giochi, è sfortunatissima per i falchetti, perché i lupi la trovano grazie a un beffardo autogol di Mancini poco prima dell’intervallo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Straordinariada parte dell’nelcontro la, sfida della nona giornata del girone C della. Gli irpini, che con l’arrivo di Biancolino al posto di Pazienza sono tornati a vincere e hanno risalito la china, trovano il terzo successo consecutivo e ora si proiettano in zona playoff, loro che sono stati costruiti per competere per la promozione diretta come nella precedente annata. Dopo appena cinque minuti la sblocca Patierno, che nel secondo tempo segnerà una doppietta personale con la quinta rete, di Sounas il raddoppio e l’esterno offensivo biancoverde anche lui troverà una doppietta con il poker nel secondo tempo. La terza rete, quella che di fatto chiude i giochi, è sfortunatissima per i falchetti, perché i lupi la trovano grazie a un beffardo autogol di Mancini poco prima dell’intervallo.

