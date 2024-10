Scappa per non pagare una multa e distrugge la macchina (Di domenica 13 ottobre 2024) Ha commesso una banale infrazione del codice della strada, svoltando con l'auto in una direzione vietata, ma non si era accorto che proprio davanti a lui passava una pattuglia della polizia locale che gli ha intimato l'alt. Ma a quel punto il 30enne alla guida ha preferito Scappare, superando Today.it - Scappa per non pagare una multa e distrugge la macchina Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ha commesso una banale infrazione del codice della strada, svoltando con l'auto in una direzione vietata, ma non si era accorto che proprio davanti a lui passava una pattuglia della polizia locale che gli ha intimato l'alt. Ma a quel punto il 30enne alla guida ha preferitore, superando

Scappa per non pagare una multa e distrugge la macchina - Brutto incidente nei pressi del parcheggio di San Severino di Trento anche se, per fortuna, nessuno si è fatto male. Il caso riguarda un 30enne di Levico che, davanti ai vigili, ha commesso un’infrazione a bordo della sua macchina (da via Verdi, ha girato a sinistra, anziché rispettare l’obbligo... (Trentotoday.it)

