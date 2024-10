Roma, rissa a Ostiense: tre ragazzi accoltellati, sono gravi (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tre ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa intorno alle 4 della scorsa notte a via Ostiense, a Roma. La polizia arrivata sul posto ha trovato a terra con ferite di arma da taglia due diciottenni e un ventenne, tutti italiani. Le vittime sono state trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trestatidurante unaintorno alle 4 della scorsa notte a via, a. La polizia arrivata sul posto ha trovato a terra con ferite di arma da taglia due diciottenni e un ventenne, tutti italiani. Le vittimestate trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi

Roma : rissa a Ostiense - tre ragazzi accoltellati - Le vittime sono stati trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi della capitale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero stati aggrediti da una quindicina di ragazzi che poi si sono dati alla fuga. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli aggressori e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. (Tg24.sky.it)

Sputi - bottigliate e bastonate : rissa tra latinos e bengalesi a Roma - Lo sfogo dei residenti esasperati ''È normale che un intero quartiere sia stato ostaggio tutta la notte di queste bande di criminali?''. (Imolaoggi.it)

Sputi - calci - insulti e bastonate : la rissa "razziale" che sconvolge Roma - Lui viene colpito da un oggetto rosso, con ogni probabilità una cassetta di plastica, epperò va avanti, imperterrito. Le differenze culturali men che meno, le ramificazioni sul territorio (evidentemente) di più: anche perché, a Cinecittà, intervengono prima i carabinieri che allontanano i latinos, ma neanche tre ore dopo, cioè intorno a mezzanotte, è lo stesso caos, tanto che questa volta ... (Liberoquotidiano.it)