Recanatese con le spalle al muro: oggi c'è solo la vittoria

(Di domenica 13 ottobre 2024) Gara senza alternative per lache, al di là di tutte le frasi di circostanza possibili, deve battere il Notaresco per iniziare a risalire una china pericolosissima ed interrompere la serie delle sconfitte che si sta protraendo da agosto. Non ci sono altre considerazioni che tengano: le contingenze sfortunate, gli arbitraggi sfavorevoli, gli infortuni e quant’altro. Tutto vero ma tutto passa in secondo piano di fronte ad una classifica che, rispetto alle aspettative iniziali, è sconfortante e disarmante. Soprattutto la squadra deve dare un segnale che faccia intravedere un’inversione di rotta rispetto alla sua enorme fragilità, palesata nei troppi gol subiti e nella sensazione, avuta più volte, di un gruppo che quasi, fatalisticamente, attenda il "fatto" negativo come inevitabile.