Pochettino lancia l’allarme ma il Milan è Pulisic dipendente | la gestione di Fonseca diventa fondamentalePochettino lancia l’allarme ma il Milan è Pulisic dipendente | la gestione di Fonseca diventa fondamentale|Primapagina

(Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-13 13:00:00 Arrivano conferme:C’è un problema che va analizzato e arriva proprio dagli impegni di questa pausa per le Nazionali.arriva direttamente dal CT degli Stati Uniti: “Christian è un grande giocatore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo. Credo che contribuirà ora e in futuro a portare la squadra nel posto che vogliamo. Nelsta giocando ogni singola partita e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, infatti è arrivato un po’ stanco. Dobbiamo costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte. Dobbiamo essere responsabili con tutti i club e rimandare indietro i giocatori nello stesse condizioni e non in peggio“.