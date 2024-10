.com - Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle nella storia: a Rubiera la prima vittoria in massima serie (22-26)

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo un inizio di partita shock, i ragazzi di Guidotti rimontano e controllano le operazioni: agganciate Cingoli e Camerano in classifica, 13 ottobre 2024 – Laespugna il PalaBursi e registra la suastoricain. I ragazzi di coach Andrea Guidotti superano 22-26 i padroni di casa del Secchia. Di prepotenza, gambe e cuore. Di spada, altro che fioretto. I biancoblu strappano così due punti pesanti, pesantissimi, in ottica salvezza. Agganciate le cugine Cingoli e Camerano a quota 2 punti. Applausi per tutti, dal primo all’ultimo. Una menzione speciale e un caloroso benvenuto a Rodrigo Barroso Vieira, giocatore di origini brasiliane tesserato dalla società in settimana, arruolato in extremis per giocare.