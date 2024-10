Ilveggente.it - Niente da fare per Sinner: stavolta non ha scampo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik, la situazione è delicatissima e ora come ora sembrerebbe non esserci gara: dichiarazioni inaspettate. La notizia era nell’aria già da tempo immemore, ovviamente. Ma un conto è temerlo, un conto è metabolizzare il fatto che il tennis abbia perso una delle sue colonne portanti. Già, perché a 2 anni dopo l’addio di Roger Federer al tennis, anche il suo amico e rivale di una vita, Rafael Nadal, ha annunciato, come noto, la volontà di appendere la racchetta al chiodo. Jannikchiuderà il 2024 da numero 1 del mondo (LaPresse) – Ilveggente.itAlla sua assenza, come del resto, a suo tempo, a quella dello svizzero, ci eravamo abituati già da un po’. L’iberico è sceso in campo molto di rado, negli ultimi due anni, ragion per cui sapevamo che era solo questione di tempo. E quel tempo, che ci piaccia o no, è arrivato.