Mauro Corona | “Provo a liberarmi dall’alcol Mia figlia si è ritrovata orfana sono stato un padre assente”

Ospite della puntata di sabato 12 ottobre di Verissimo è Mauro Corona. Lo scrittore ricorda alcuni momenti complessi della sua vita, dalla scomparsa della sua compagna fino alla dipendenza dall'alcol.

Mauro Corona e i problemi con l’alcolismo : «Provo a smettere ma ci ricado. Ho un po’ di stanchezza - non so quanto mi resta da vivere» - Ho anche una stanchezza, ho 74 anni, non so quanto mi resta da vivere. Ci sono riuscito una volta per 5 anni, poi sono ricaduto. L’ho fatto anche per i miei figli, ma non sono sicuro. Lo puoi sospendere, conosco amici che l’hanno sospeso anche per tutta la vita. «Con l’alcol ho avuto problemi fin da piccolo. (Open.online)

Mauro Corona a Verissimo : “E’ colpa mia!” | Video Mediaset - Ecco il video Mediaset . In tutta coscienza si è assunto le sua responsabilità. Spazio anche ad alcuni ricordi del passato. Sulla gelosia di Bianca Berlinguer, infine, Corona ha assicurato a Silvia Toffanin che la giornalista sarà sicuro gelosissima di lui, ma Corona ha anche detto di sentirsi a suo agio con Silvia a Verissimo. (Superguidatv.it)

