Marcia 35 km | a Prato vince Agrusti al maschile e Vitiello al femminile

(Di domenica 13 ottobre 2024) Andreatrionfa nella35 km nei Campionati Italiani di. Secondo titolo in carriera per il corridore sardo, che ha chiuso in 2h33’06” davanti ad Aldo Andrei (Fiamme Oro), in 2h33’55”. Terzo posto per Teodorico Caporaso (Virtus Atl. Emilsider) in 2h35’45”. Medaglia di legno per il giovane Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946), in 2h38’43”. AlSaraconcede il bis dopo il titolo dello scorso anno. La reggiana taglia il traguardo in 2h58’22” e batte Rosetta La Delfa (3h05’36”) e Sofia Fiorini (3h06’18”). All’evento organizzato dall’Atleticapresente anche Antonella Palmisano, icona dellaazzurra, nonché oro olimpico tre anni fa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.35 km: aalalSportFace.