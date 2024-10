LavoroSbarra | Vita non è negoziabile

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) 12.26 "Oggi,nella Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro,ricordiamo che lae la salute sono innegoziabili. Ogni caduto,ogni malato,rappresenta una ferita che doveva essere eta. Chiediamo un Patto Nazionale su salute e sicurezza,un impegno condiviso tra governo,imprese e sindacati per garantire che ogni lavoratore torni a casa sano e salvo.Sempre.E'ora di investire in prevenzione,formazione e controlli più stringenti.Basta parole, basta cordoglio, servono azioni concrete". Così sui social il leader Cisl, Sbarra.