La Vuelle lotta ma inciampa nella tana di Rieti Resa con onore nella prima senza Sacripanti

(Di domenica 13 ottobre 2024) 86 CARPEGNA PROSCIUTTO 80 REAL SEBASTIANI : Spencer 6, Piunti 8, Sarto 6, Lupusor 5, Cicchetti M. ne, Piccin 8, Pollone 3, Johnson 29, Monaldi 14, Cicchetti A. 7, Spanghero. All. Rossi. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Cornis ne, Maretto 7, Parrillo, Imbrò 7, De Laurentiis 10, King 16, Bucarelli 4, Lombardi 6, Zanotti, Ahmad 30. All. Baioni. Arbitri: Ferretti di Nereto, Lupelli e Coraggio di Roma. Parziali: 24-20, 41-37, 62-57. Tiri liberi:19/21, Pesaro 18/21. Tiri da 3 punti:15/39, Pesaro 8/27. Rimbalzi:38, Pesaro 33. Usciti per falli: King e Spencer. Spettatori: 1.500. Si può definire incoraggiante una sconfitta? Magari no, ma di sicuro laesce da una settimana choccante giocando una partita vera fino all’ultimo su un campaccio come quello di. Baioni riconferma Maretto al fianco di Ahmad.