Governo, scontro durissimo sullo Extraprofitti: Lega e Forza Italia, è muro contro muro (Di domenica 13 ottobre 2024) La manovra economica del Governo Meloni, destinata a chiedere «sacrifici a tutti» secondo il ministro dell’Economia Giorgetti, sta generando tensioni all’interno della maggioranza che sostiene l’esecutivo. Il tema delle coperture finanziarie ha aperto un acceso dibattito, soprattutto sulla possibilità di introdurre una tassa sugli Extraprofitti delle banche. Il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, ha avanzato la proposta in un’intervista con AffariItaliani.it, ricordando le parole del leader leghista Matteo Salvini durante il comizio di Pontida: «Far pagare i banchieri, non gli operai». Crippa ha sottolineato come i maggiori istituti di credito Italiani abbiano quasi raddoppiato gli utili negli ultimi due anni, grazie all’aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE. Thesocialpost.it - Governo, scontro durissimo sullo Extraprofitti: Lega e Forza Italia, è muro contro muro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La manovra economica delMeloni, destinata a chiedere «sacrifici a tutti» secondo il ministro dell’Economia Giorgetti, sta generando tensioni all’interno della maggioranza che sostiene l’esecutivo. Il tema delle coperture finanziarie ha aperto un acceso dibattito, soprattutto sulla possibilità di introdurre una tassa suglidelle banche. Il vicesegretario della, Andrea Crippa, ha avanzato la proposta in un’intervista con Affarini.it, ricordando le parole del leader leghista Matteo Salvini durante il comizio di Pontida: «Far pagare i banchieri, non gli operai». Crippa ha sottolineato come i maggiori istituti di creditoni abbiano quasi raddoppiato gli utili negli ultimi due anni, grazie all’aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE.

