È stato blindato da Conte l’azzurro è una pedina inamovibile | l’incredibile retroscena di mercato!

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il Napoli di Antonionon è più una sorpresa. Il tecnico ha costruito una squadra adatta alle sue idee e non solo. La stagione del Napoli prosegue per il meglio. L’avvento di Antonioin panchina ha portato grosso entusiasmo nell’ambiente e non solo. Prima i tifosi e poi i calciatori sono stati “sommersi” dalle idee del tecnico salentino, il quale ha scelto la Campania per ripartire, e vuole farlo col botto. Ad oggi, i partenopei occupano la prima posizione in classifica con due lunghezza di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus. L’annata è ancora molto lunga, ma la squadra sembra già rodata e può giocarsela con chiunque anche nei prossimi mesi. Il “vantaggio” ottenuto dal Napoli non è però arrivato a caso. Gran parte del merito è della società, la quale ha saputo individuare i calciatori adatti tramite uninternazionale.