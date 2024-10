Calciomercato.it - Dal Milan alla Juventus, l’affare spiazza

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dal, possibile affare a sorpresa sul calciomercato: l’ostacolo è rappresentato dal Napoli di Conte Occhi sul mercato sempre vigilia. Le big di Serie A, come anche le altre compagini italiane e non, non mollano mai la presa con i dirigenti che vanno sempre a caccia del talento da inserire nella propria rosa. Ibrahimovic (LaPresse) -Calciomercato.itOccasioni da sfruttare, giovani da lanciare: è soprattutto questa la ricerca che si fa in questo periodo, in attesa che poi le esigenze del campo prendano il sopravvento e disegnino le strategie per il mercato di gennaio. Ora si può anche pensare al futuro ed è quello che stanno facendo, due società le cui strade negli ultimi anni si sono incrociate più di una volta. L’ultimo affare sull’asseo-Torino è Kalulu, passato in bianconero dopo una stagione difficile in rossonero.