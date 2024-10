Ilfattoquotidiano.it - Cos’è la spermidina, la molecola che allunga la vita: “Previene tumori, cardiopatie e malattie metaboliche e neurodegenerative”. Ecco in quali alimenti si trova

(Di domenica 13 ottobre 2024). Se il suo nome vi dice qualcosa, avete ragione: questa, appartenente alla categoria delle poliammine biogene, essenziali per l’equilibrio cellulare, fu così battezzata già nel ‘600 perché scoperta nello sperma. Per il resto, agli occhi dei non addetti ai lavori rimane solo un nome come un altro, ma per gli scienziati è di grande importanza, tanto da averle dedicato negli anni molti studi, che per la maggior parte la giudicano positivamente. L’ultimo arrivato, pubblicato ad agosto sulla rivista scientifica Nature Cell Biology, si incentra sulla sua capacità di favorire la longevità attraverso un meccanismo noto come autofagia cellulare, fondamentale per il benessere dell’organismo.