Corteo contro sfruttamento e mafia | Basta passerelle servono i fatti

PRATO "Vogliamo un Corteo per i diritti dei lavoratori e che non sia una passerella politica": così Luca Toscano e Sarah Caudiero di Sudd Cobas Firenze Prato, andando dritti al cuore del problema, hanno presentato ieri mattina il grande Corteo che oggi partirà da via Galilei a Seano alle 17,30. "Fatta eccezione per i fascisti, accoglieremo tutti a braccia aperte ma non ci dimentichiamo dove erano prima le istituzioni e la Cgil – hanno sottolineato i due sindacalisti – e chiediamo loro dove saranno nei prossimi giorni. E' dal 2018 che ci battiamo per il diritto di sciopero, da 6 anni dormiamo nelle tende davanti alle fabbriche, grandi e piccole e non sempre solo cinesi e pochi sono stati al nostro fianco".

