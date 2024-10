Ciclismo | Anastasia su Galbusera nel Trofeo Buffoni juniores

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Montignoso (Massa Carrara), 13 ottobre 2024 – Tommasodell’Autozai Contri al secondo successo stagionale (il primo fu conquistato sempre in Toscana nella terza e ultima tappa del Giro della Valdera a Terricciola) e Pietro, primo anno danella Pool Cantù GB Junior Team, sono stati i due protagonisti ammirati del 55°a carattere nazionale, ed in versione autunnale, visto che si è trattato del recupero della gara internazionale che era in programma per l’otto settembre u.s., e che fu annullata per la pioggia torrenziale e le strade allagate. I due sono emersi sul circuito della Fortezza, salita ripetuta per sei volte e che ha provocato una netta selezione tanto che dei 110 corridori alla partenza solo in 27 hanno tagliato l’inedito traguardo in località Piazza ed in salita.