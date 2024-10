Chiara Ferragni Innamorata: Tutta la Verità! (Di domenica 13 ottobre 2024) Tra gossip e conferme, le amiche di Chiara Ferragni svelano nuovi dettagli sulla sua vita amorosa. Ecco che cosa sta accadendo! La saga tra Chiara Ferragni e Fedez sembra non avere fine, ormai più intricata di una soap opera. Negli ultimi giorni, nuovi dettagli sono emersi sul presunto legame di Chiara con Silvio Campara, e questa volta le rivelazioni arrivano dalle persone più vicine all’influencer: le sue amiche. Dopo la separazione da Fedez, i due ex coniugi hanno vissuto estati molto diverse. Lui ha trascorso i mesi caldi tra feste sfrenate e momenti romantici, immortalati tra discoteche e la sua lussuosa villa in Sardegna. Ferragni, invece, ha mantenuto un basso profilo, concentrandosi sui figli Leone e Vittoria. Mentre la questione del mantenimento e i rumor su una possibile riappacificazione tra Chiara e Fedez aleggiavano, ecco che si fa strada una nuova storia. Gossipnews.tv - Chiara Ferragni Innamorata: Tutta la Verità! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Tra gossip e conferme, le amiche disvelano nuovi dettagli sulla sua vita amorosa. Ecco che cosa sta accadendo! La saga trae Fedez sembra non avere fine, ormai più intricata di una soap opera. Negli ultimi giorni, nuovi dettagli sono emersi sul presunto legame dicon Silvio Campara, e questa volta le rivelazioni arrivano dalle persone più vicine all’influencer: le sue amiche. Dopo la separazione da Fedez, i due ex coniugi hanno vissuto estati molto diverse. Lui ha trascorso i mesi caldi tra feste sfrenate e momenti romantici, immortalati tra discoteche e la sua lussuosa villa in Sardegna., invece, ha mantenuto un basso profilo, concentrandosi sui figli Leone e Vittoria. Mentre la questione del mantenimento e i rumor su una possibile riappacificazione trae Fedez aleggiavano, ecco che si fa strada una nuova storia.

