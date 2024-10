Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp a 11: Atletico Tresana solitario in vetta grazie a Pinelli

(Di domenica 13 ottobre 2024) La Spezia, 13 ottobre 2024 – Bagnone fermato sul pari dal Sarzana, così l'corsara sul campo del Montemarcelloalla rete di, resta unica leader solitaria del Girone 1, massima serie del campionato calcistico a 11 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra. Mentre Sesta Godano e Carpena restano sul fondo della classifica senza punti. Grande balzo in avanti del Real Chiappa, ora sulla seconda piazza insieme al Bagnone. Per quanto riguarda il Girone 2 sempre al top Pugliola/Bellavista, Ceserano e Amatori Filattiera, mentre il Romito incamera il primo punto stagionale. Il Golfo dei Poeti/Avis, intanto, continua la sua risalita, con Piscopo e Maddalena sugli scudi. GIRONE 1 Risultati: Asd Il Ritrovo Filetto-Amatori Per Lucio 1-2 (Figaroli F.; Freschi A., Pellistri M.), Gs Pozzuolo-Cpo Agr. La Sarticola 2-1 (Rocca M., Bouallagui A.