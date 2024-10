Basket, Serie A2 2024/2025 4° giornata: Rimini batte Milano e si prende la testa della classifica (Di domenica 13 ottobre 2024) I risultati della quarta giornata della regular season della Serie A2 2024/2025 di Basket, che si è chiusa oggi con gli ultimi sei match del programma. L’incontro più atteso era senza dubbio lo scontro al vertice tra RivieraBanca Basket Rimini e Wegreenit Urania Milano, che prima di oggi erano appaiate in testa a punteggio pieno. La vittoria è andata ai romagnoli, che davanti al pubblico amico si sono imposti con il punteggio di 84-76 prendendosi così la vetta solitaria della classifica. Importante contributo di Pierpaolo Marini, che con 24 punti in 32 minuti guida i suoi al successo rendendo vani i 25 punti in 29 minuti di un ottimo Alessandro Gentile. Serie A2 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICHE Prima vittoria stagionale per la Valtur Brindisi, che dopo tre sconfitte si sblocca e lo fa battendo con un netto 82-63 l’Unieuro Forlì. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) I risultatiquartaregular seasonA2di, che si è chiusa oggi con gli ultimi sei match del programma. L’incontro più atteso era senza dubbio lo scontro al vertice tra RivieraBancae Wegreenit Urania, che prima di oggi erano appaiate ina punteggio pieno. La vittoria è andata ai romagnoli, che davanti al pubblico amico si sono imposti con il punteggio di 84-76ndosi così la vetta solitaria. Importante contributo di Pierpaolo Marini, che con 24 punti in 32 minuti guida i suoi al successo rendendo vani i 25 punti in 29 minuti di un ottimo Alessandro Gentile.A2: RISULTATI E CLASSIFICHE Prima vittoria stagionale per la Valtur Brindisi, che dopo tre sconfitte si sblocca e lo fando con un netto 82-63 l’Unieuro Forlì.

Basket - Serie A 2024/2025 : Varese perde ancora - Pistoia piega Cremona allo scadere - Come nelle prime due uscite la squadra di Mandole dimostra di poter esprimere un grande basket nei primi due quarti per poi calare vistosamente a cavallo tra il terzo e il quarto periodo. Prima settimana scorsa all’overtime contro Reggio e oggi allo scadere contro Pistoia. Decisivo il terzo quarto da 29-14 a favore della squadra di Galbiati, trascinata dai 24 punti di Ford e dai 21 dell’ex Golden ... (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Scafati : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 55 – Buonasera ai lettori di Sportface. it, tutto pronto al PalaShark per la palla a due di Trapani-Scafati! Le due squadre si affrontano nella terza giornata della regular season della Serie A1 2024/2025 The post LIVE – Trapani-Scafati: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Cremona-Pistoia 45-49 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 15 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Cremona e Pistoia. FINE SECONDO QUARTO 19? – Prova a riavvicinarsi Cremona, 25-33. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 CREMONA-PISTOIA__________________________________________ 31? – Si ... (Sportface.it)