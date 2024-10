“Ballando con le stelle”, il concorrente si sente male: cosa gli è successo (Di domenica 13 ottobre 2024) Personaggi Tv. A Ballando con le stelle, uno dei concorrenti ha avuto dei seri problemi di salute, ma non ha voluto rinunciare alla gara. Nella puntata trasmessa ieri, sabato 12 ottobre 2024, si è presentato sul palco di Rai 1 e ha ballato come meglio poteva, nonostante fosse evidente che si sentisse decisamente provato. Poi, Milly Carlucci ha spiegato cos’è successo durante la settimana. Il concorrente, mentre stava facendo le prove, si è accasciato improvvisamente. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Ballando con le stelle”, chi rischia l’eliminazione adesso Leggi anche: Mauro Corona choc: “Tradisco mia moglie, ecco perché” “Ballando con le stelle”, Francesco Paolantoni si sente male: cos’è successo Un video trasmesso in diretta a Ballando con le stelle ha mostrato cosa è successo a Francesco Paolantoni. Durante le prove, il concorrente ha fatto una smorfia di dolore. Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, il concorrente si sente male: cosa gli è successo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Personaggi Tv. Acon le, uno dei concorrenti ha avuto dei seri problemi di salute, ma non ha voluto rinunciare alla gara. Nella puntata trasmessa ieri, sabato 12 ottobre 2024, si è presentato sul palco di Rai 1 e ha ballato come meglio poteva, nonostante fosse evidente che si sentisse decisamente provato. Poi, Milly Carlucci ha spiegato cos’èdurante la settimana. Il, mentre stava facendo le prove, si è accasciato improvvisamente. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “con le”, chi rischia l’eliminazione adesso Leggi anche: Mauro Corona choc: “Tradisco mia moglie, ecco perché” “con le”, Francesco Paolantoni si: cos’èUn video trasmesso in diretta acon leha mostratoa Francesco Paolantoni. Durante le prove, ilha fatto una smorfia di dolore.

Ascolti tv del 12 ottobre : è scontro tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales - Italia1 ha invece mandato in onda CSI, mentre su Rete4 è stata trasmessa una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine con Roberto Giacobbo. In queste prime settimane di messa in onda, la sfida è stata un testa a testa con il programma di Canale5 che non è mai riuscito a svettare davvero, perdendo addirittura la corsa nella puntata di debutto. (Dilei.it)