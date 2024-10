Atp Almaty 2024: montepremi e prize money (Di domenica 13 ottobre 2024) Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Almaty 2024, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre su campi veloci. Dopo i diversi ritiri degli ultimi giorni, Frances Tiafoe è l’unico top-20 al via nel torneo kazako. Il prize money totale dell’ATP 250 di Almaty 2024 corrisponde a 946.802 euro, di cui 143.428 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE montepremi ATP Almaty 2024 PRIMO TURNO – € 10.114 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 16.549 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 28.500 (50 punti) SEMIFINALE – € 49.183 (100 punti) FINALE – € 83.663 (165 punti) VINCITORE – € 143.428 (250 punti) Atp Almaty 2024: montepremi e prize money SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Iled ildell’ATP 250 di, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre su campi veloci. Dopo i diversi ritiri degli ultimi giorni, Frances Tiafoe è l’unico top-20 al via nel torneo kazako. Iltotale dell’ATP 250 dicorrisponde a 946.802 euro, di cui 143.428 andranno al giocatore che si laureerà campione. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEATPPRIMO TURNO – € 10.114 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 16.549 (25 punti) QUARTI DI FINALE – € 28.500 (50 punti) SEMIFINALE – € 49.183 (100 punti) FINALE – € 83.663 (165 punti) VINCITORE – € 143.428 (250 punti) AtpSportFace.

