Lettera43.it - Altro che negazionismo climatico: i segnali apocalittici che ci sta mandando la Terra

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Alla faccia dei negazionisti come Donald Trump, del benaltrismo, di chi sostiene che le alluvioni a catena sono colpa dell’incuria, delle tante – troppe – persone ancora convinte che il cambiamentosia una bufala: secondo gli esperti laci stadi tutt’altra natura, ossia che il futuro dell’umanità è davvero in bilico. Molto si è fatto, a parole, ma sarebbe ora di passare ai fatti. «Tutti i Paesi del mondo che non lo hanno ancora fatto devono predisporre piani di adattamento entro il 2025», ha detto a giugno Simon Stiell, a capo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, avvertendo c’è ancora molta strada da fare per limitare il riscaldamento globale da 2,7 a 1,5 gradi entro la fine del secolo, come previsto dall’Accordo di Parigi.