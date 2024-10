Zonawrestling.net - AEW: Botch nel finale di un match di WrestleDream?

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) Come spesso accade in AEW, i pay-per-view sono l’occasione per Tony Khan di dare spazio a tantissimi incontri, sia per la main card che per il pre-show. E anche a, la Zero Hour ha visto ben 4, che hanno scaldato il pubblico prima della porzione principale dello show. Ma non tutto è andato liscio. Anna Jay vince con l’aiuto dell’arbitro Nel secondodel pre-show, Anna Jay ha affrontato Harley Cameron, dopo che nell’episodio di Rampage dell’11 ottobre quest’ultima ha accusato la Queenslayer di non aver aiutato Saraya nelper determinare la n°1 contender al titolo di Mariah May, vinto poi da Willow Nightingale. L’incontro, durato poco più di 8 minuti, ha visto l’ex numero 99 del Dark Order sconfiggere Cameron debuttando una nuova finisher, una versione della Widow’s Peak che fu la mossadella ex diva WWE Victoria.