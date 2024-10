Lanazione.it - A scuola di Protezione Civile con i ragazzi della "Gamerra"

(Di domenica 13 ottobre 2024) PISA Ieri mattina il palazzetto dello sport di Pisa ha ospitato un’esercitazioneche ha coinvolto le associazioni di volontariato e anche alcuni studenticittà. Obiettivogiornata è stato testare l’attivazione del sito del palazzetto come area di ricovero e spiegare ai partecipanti quali sono i comportamenti da tenere in casi di emergenza. Un’iniziativa che ha avuto il merito di avvicinare i giovani alle importanti mansioni che lasvolge per garantire la sicurezzacomunità.