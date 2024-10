A Rozzano in centinaia per la fiaccolata in ricordo di Manuel Mastrapasqua: “Vogliamo giustizia” (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi domenica 13 ottobre i cittadini di Rozzano (Milano) hanno sfilato per le strade in ricordo di Manuel Mastrapasqua: mentre tornava a casa dal lavoro, nella notte di venerd√¨, il 31enne √® stato accoltellato per un paio di cuffiette da 15 euro. Proclamato il lutto cittadino. Fanpage.it - A Rozzano in centinaia per la fiaccolata in ricordo di Manuel Mastrapasqua: “Vogliamo giustizia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi domenica 13 ottobre i cittadini di(Milano) hanno sfilato per le strade indi: mentre tornava a casa dal lavoro, nella notte di venerd√¨, il 31enne √® stato accoltellato per un paio di cuffiette da 15 euro. Proclamato il lutto cittadino.

Omicidio di Rozzano - lacrime e fiori in ricordo di Manuel - Anche in via Lillà, dove Manuel viveva con mamma e fratello è un via vai di gente ma i familiari sono chiusi nel loro dolore. Le indagini  Proseguono le indagini a tutto campo: gli inquirenti stanno visionando le immagini di tutti gli impianti di videosorveglianza presenti lungo quel tratto di strada che attraversa mezza Milano e che il magazziniere percorreva per tornare a casa da lavoro. (Ilgiorno.it)