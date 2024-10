Visite fiscali docenti e ATA, quando vengono effettuate sull’App IO arrivano le comunicazioni. Novità (Di sabato 12 ottobre 2024) Dal Messaggio Inps del 9 ottobre arrivano importanti Novità per docenti e ATA soggetti a visita fiscale: la comunicazione dell'avvenuta visita medica di controllo arriva direttamente sull'App IO dei lavoratori. Nella comunicazione si viene invitati ad accedere allo “Sportello del cittadino per le Visite mediche di controllo” per la consultazione dell’esito. L'articolo Visite fiscali docenti e ATA, quando vengono effettuate sull’App IO arrivano le comunicazioni. Novità . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dal Messaggio Inps del 9 ottobreimportantipere ATA soggetti a visita fiscale: la comunicazione dell'avvenuta visita medica di controllo arriva direttamente sull'App IO dei lavoratori. Nella comunicazione si viene invitati ad accedere allo “Sportello del cittadino per lemediche di controllo” per la consultazione dell’esito. L'articoloe ATA,IOle

