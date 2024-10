Tolleranza zero per gli irregolari. Tanti dice sì alla cancellata di Saione: "Presto un piano d’azione del Comune" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Tolleranza cento per chi ha bisogno, Tolleranza zero per chi non rispetta le regole e gli altri" è chiara la vicesindaco Lucia Tanti tornando sullo sgombero dei senzatetto da via Guelfa. "Alcuni hanno cambiato città, qualcuno è in galera, altri si stanno approcciando ai percorsi. È una strada difficile, ma continueremo a lavorare". Bivacchi, consumo di alcol e poi escrementi sulle grate che cadevano nei garage sottosTanti, è quanto da tempo lamentavano i residenti del condominio di via Guelfa, nella zona di Saione. Una situazione da tempo sotto la lente di ingrandimento da parte dell’amministrazione che aveva messo in campo da una parte la polizia municipale dall’altra le squadre Dog, le unità di strada. È di pochi giorni fa lo sgombero; e in queste ore continua il monitoraggio. "Gli sgomberi potranno avvenire anche una volta al giorno. Lanazione.it - Tolleranza zero per gli irregolari. Tanti dice sì alla cancellata di Saione: "Presto un piano d’azione del Comune" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "cento per chi ha bisogno,per chi non rispetta le regole e gli altri" è chiara la vicesindaco Luciatornando sullo sgombero dei senzatetto da via Guelfa. "Alcuni hanno cambiato città, qualcuno è in galera, altri si stanno approcciando ai percorsi. È una strada difficile, ma continueremo a lavorare". Bivacchi, consumo di alcol e poi escrementi sulle grate che cadevano nei garage sottos, è quanto da tempo lamentavano i residenti del condominio di via Guelfa, nella zona di. Una situazione da tempo sotto la lente di ingrandimento da parte dell’amministrazione che aveva messo in campo da una parte la polizia municipale dall’altra le squadre Dog, le unità di strada. È di pochi giorni fa lo sgombero; e in queste ore continua il monitoraggio. "Gli sgomberi potranno avvenire anche una volta al giorno.

