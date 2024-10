Uominiedonnenews.it - Storia Di Una Famiglia Perbene 2, Seconda Puntata: Maria Frequenta Il Misterioso Francesco!

(Di sabato 12 ottobre 2024)di una2,: l’imprenditoresi avvicina sempre di più ae alla sua, ma i dubbi aumentano. Angelica è pronta a mettere in atto i suoi piani!di una2 prosegue ed arriva al suo secondo appuntamento. Al centro dell’attenzione ci sarà la figura diFalco, un facoltoso imprenditore cheinizierà are, ma che apparirà via via sempre più. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.di una2: dove eravamo rimasti? Michele continua a scontare in carcere la sua condanna. Proprio dietro le sbarre però subisce un’aggressione ed è chiaro che si stia venendo a creare un’altra faida che riguarda le famiglie criminali di Bari. Nel frattempoporta a termine la sua gravidanza, sostenuta dai suoi genitori.