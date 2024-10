Statale 36, resta chiuso il tunnel di Lecco in direzione nord. Traffico in difficoltà (Di sabato 12 ottobre 2024) Statale 36: anche questa mattina resta chiuso il tunnel del San Martino a Lecco in direzione nord, e non ci sono ancora notizie certe su quando potrà riaprire. L'ultimo aggiornamento ufficiale di Anas in merito alla situazione dopo il grave allagamento a seguito delle recenti piogge, è arrivato Leccotoday.it - Statale 36, resta chiuso il tunnel di Lecco in direzione nord. Traffico in difficoltà Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)36: anche questa mattinaildel San Martino ain, e non ci sono ancora notizie certe su quando potrà riaprire. L'ultimo aggiornamento ufficiale di Anas in merito alla situazione dopo il grave allagamento a seguito delle recenti piogge, è arrivato

Lecco, 11 ottobre 2024 – La Statale 36 resta chiusa in direzione nord. La città è letteralmente paralizzata e le persone che si devono spostare per lavoro o altro sono abbandonate a loro stesse. Con la riapertura della direttrice sud, la situazione è invece migliorata sulla Sp 72.

