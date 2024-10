“Sono malato, non licenziatemi”: la difesa di Vincenzo Coviello, il bancario spione di Intesa che controllava anche sua moglie e la cognata (Di sabato 12 ottobre 2024) Le prime vittime dell’ex funzionario Sono stati parenti e amici, tra cui un concittadino di Bitonto che ha subito 310 accessi a sua insaputa: “Ma non lo conosco”. Quando è stato avviato il procedimento disciplinare ha spiegato “Ho agito per curiosità e senza interessi personali. Repubblica.it - “Sono malato, non licenziatemi”: la difesa di Vincenzo Coviello, il bancario spione di Intesa che controllava anche sua moglie e la cognata Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Le prime vittime dell’ex funzionariostati parenti e amici, tra cui un concittadino di Bitonto che ha subito 310 accessi a sua insaputa: “Ma non lo conosco”. Quando è stato avviato il procedimento disciplinare ha spiegato “Ho agito per curiosità e senza interessi personali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zverev ha uno sfogo eclatante a Shanghai : “Sono qui malato mentre voi arbitri rovinate il torneo” - Zverev protagonista di un clamoroso sfogo in occasione della partita contro Griekspoor contro l'arbitro. Tutto è partito da un episodio in cui aveva però torto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Sono tetraplegica - sto dettando l’articolo a voce e c’è chi sta peggio di me : ha mai provato a mettersi nei panni di chi è malato?” : lettera sul fine vita a Stefania Proietti - candidata del centrosinistra in Umbria - Ci sono persone al posto mio che hanno già fatto la loro scelta. “La vita va difesa fino in fondo anche quando è immobile in un letto. Io direi che la libertà va tutelata a tutti i costi. Una giustizia molto lenta soprattutto perché ci muovevamo a piccoli passi in un ambito non regolamentato. Una persona competente e appassionata. (Ilfattoquotidiano.it)

Raccoglie oltre 700.000 euro per il figlio malato - ora i fondi sono bloccati : “Servono verifiche” - Secondo GoFundMe il problema è la destinazione del denaro. Continua a leggere . L'appello è rimbalzato su diversi account social, coinvolgendo milioni di follower. Nelle ultime settimane una raccolta fondi organizzata su GoFundMe è diventata virale. La raccolta ha superato i 700. 000 ma i fondi sono rimasti bloccati. (Fanpage.it)