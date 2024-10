Sinner in finale a Shanghai, Machac battuto in semifinale (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il ceco Tomas Machac per 6-4, 7-5 in 1h44'. Il 23enne altoatesino va a caccia del settimo titolo stagionale e del 17esimo della carriera in una stagione strepitosa: 64 vittorie su 70 match disputati e primo L'articolo Sinner in finale a Shanghai, Machac battuto in semifinale proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikinall'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 1 del mondo, in semibatte il ceco Tomasper 6-4, 7-5 in 1h44'. Il 23enne altoatesino va a caccia del settimo titolo stagionale e del 17esimo della carriera in una stagione strepitosa: 64 vittorie su 70 match disputati e primo L'articoloinin semiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner : a Shanghai la terza finale Masters 1000 in stagione - l’ottava in totale - Jannik Sinner ha appena raggiunto la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 battendo in due set l’ostico Tomas Machac. The post Sinner: a Shanghai la terza finale Masters 1000 in stagione, l’ottava in totale appeared first on SportFace. . Impressionante anche lo score totale, che recita per il momento 16 titoli a fronte di sole 5 sconfitte in finale. (Sportface.it)

A che ora la finale di Sinner a Shanghai : programma - avversario - tv - streaming - Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv, per gli abbonati. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale del Masters 1000 di Shanghai con Jannik Sinner in campo. Il vincitore di Australian Open e US Open, che grazie all’affermazione odierna si è matematicamente assicurato di essere numero 1 del mondo a fine stagione, ... (Oasport.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : Sinner doma Machac e vola in finale - L’altoatesino allora prende fiducia, sfrutta due errori del suo avversario e con il passante infila Machac e si prende tre palle break consecutive: la terza è quella buona e con un lungolinea vincente di rovescio trova il break e torna in parità sul 2-2. Prova di grande maturità da parte dell’azzurro, che ha trionfato non senza qualche difficoltà, al termine di un incontro più combattuto di ... (Sportface.it)

Scambio ad alta tensione, smash e vittoria: Sinner si suda la finale fino all’ultimo punto - L’azzurro batte il ceco Machac per 6-4, 7-5 con un match point spettacolare e grazie al successo chiude l’anno da numero 1 della classifica Atp ... (rainews.it)

ATP Shangai, Jannik Sinner vola in finale: superato 2-0 Machac - Il tennista italiano si prende l'ottava finale del 2024 a Shanghai, la terza in un Masters 1000, battendo in due set il ceco Machac 6-4, 7-5 ... (corrieredellosport.it)

Sinner nella storia: batte Machac, vola in finale a Shanghai e chiuderà l'anno da numero 1 - Jannik si impone 6-4 7-5 contro il ceco che aveva eliminato Alcaraz ai quarti. Per l'ottava volta quest'anno è arrivato all'ultimo atto di un torneo. Sfiderà uno tra Djokovic e Fritz ... (gazzetta.it)