Sinner batte Machac in 2 set e va in finale (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Ancora una finale per Jannik Sinner in questo 2024 strepitoso per l'azzurro numero uno al mondo. Battuto in due set il ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l'altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. Il secondo set scorre ancora piĂą combattuto, e il sorpasso decisivo si consuma sul 6-5, con il break che regala a Sinner la finale. L'azzurro si giocherĂ il titolo contro il vincente dell'altra semifinale tra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente quarta e settima testa di serie. Agi.it - Sinner batte Machac in 2 set e va in finale Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Ancora unaper Jannikin questo 2024 strepitoso per l'azzurro numero uno al mondo. Battuto in due set il ceco Tomascon il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita tutt'altro che banale dove l'altoatesino ha dovuto riparare al break subito al primo gioco del match, con un bel primo set durato 44 minuti tra grandi giocate, scambi duri, tre break. Il secondo set scorre ancora piĂą combattuto, e il sorpasso decisivo si consuma sul 6-5, con il break che regala ala. L'azzurro si giocherĂ il titolo contro il vincente dell'altra semitra il serbo Novak Djokovic e lo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente quarta e settima testa di serie.Â

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 7-5 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : implacabile il n.1 nei momenti caldi. Finale con Djokovic? - 10. 1-2 Altro ace, stavolta esterno. L’errore da non commettere è stato quello del punto precedente. Vi è un solo precedente tra i due, risalente al 1000 di Miami di quest’anno, vinto in due set da Jannik. 30-0 Battuta vincente di Sinner con traiettoria esterna. 0-15 Machac torna a far male con il rovescio lungolinea. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 7-5 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 30 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della prima semifinale del Masters 1000 di Shanghai, quella tra Jannik Sinner e Tomas Machac! The post LIVE – Sinner-Machac 6-4 7-5, semifinale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. . Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters ... (Sportface.it)

Sinner-Machac - oggi la semifinale di Shanghai : orario e dove vederla in tv - 30 italiane di sabato 12 ottobre e – in diretta tv e streaming – se la vedrà con il tennista ceco, già battuto lo scorso marzo a Miami nell’unico precedente. (Adnkronos) – Jannik Sinner affronterà oggi Tomas Machac, nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. it: Notizie dallo Sport Italiano.  Il match Sinner-Machac, semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024, come tutti i match del ... (Seriea24.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 5-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’azzurro cancella 2 palle break - 40-30 Violentissima risposta vincente di Machac con il diritto. Sinner deve ancora prendere le misure dell’avversario. 20 A rete Machac ci sa veramente fare. Seconda di servizio. 15-15 Machac rischia tutto e ottiene un ace di seconda al centro. Sinner sarà chiamato ad alzare ulteriormente il proprio livello, dopo aver convinto nella sfida dei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev ... (Oasport.it)