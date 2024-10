Sciopero del personale FS: treni sospesi e disagi previsti anche in Abruzzo (Di sabato 12 ottobre 2024) Pescara - Possibili cancellazioni e ritardi dei treni Frecce, Intercity e regionali a causa dello Sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, in programma per il weekend. A rischio la circolazione dei treni in Abruzzo e in tutta Italia a partire dalle ore 21 di sabato 12 ottobre fino alla stessa ora di domenica 13, a causa dello Sciopero nazionale indetto dal personale del Gruppo FS Italiane. trenitalia ha avvertito che ci saranno possibili cancellazioni di Frecce, Intercity e treni regionali, con conseguenti disagi per i viaggiatori. Lo Sciopero, proclamato da alcune organizzazioni sindacali del settore ferroviario, riguarda il personale di FS Italiane e potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione dei treni a livello nazionale. Abruzzo24ore.tv - Sciopero del personale FS: treni sospesi e disagi previsti anche in Abruzzo Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di sabato 12 ottobre 2024) Pescara - Possibili cancellazioni e ritardi deiFrecce, Intercity e regionali a causa dellodeldel Gruppo FS Italiane, in programma per il weekend. A rischio la circolazione deiine in tutta Italia a partire dalle ore 21 di sabato 12 ottobre fino alla stessa ora di domenica 13, a causa dellonazionale indetto daldel Gruppo FS Italiane.talia ha avvertito che ci saranno possibili cancellazioni di Frecce, Intercity eregionali, con conseguentiper i viaggiatori. Lo, proclamato da alcune organizzazioni sindacali del settore ferroviario, riguarda ildi FS Italiane e potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione deia livello nazionale.

