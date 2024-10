Ilgiorno.it - Rivoluzione ciclabile a Legnano: cosa cambierà con la linea 2 della Bicipolitana

(Di sabato 12 ottobre 2024)– Ora che è stato approvato il progetto esecutivocittadina, arriveranno anche le polemiche che, sino a oggi, hanno fatto da contraltare a ogni passaggio progettuale collegato alla rete dedicata alle biciclette in città? La Giunta legnanese, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo2, per meglio intendersi quella che dovrebbe estendersi tra San Giorgio e Castellanza, e c’è da scommettere che, malgrado il tentativo di mediare con le richieste dei cittadini, alcune soluzioni non troveranno il consenso dei legnanesi.