Ilfattoquotidiano.it - Rinnovabili, con la faccenda delle aree idonee i governi regionali fanno i furbacchioni

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Forse vi ricordate quella storia di Bertoldo il contadino furbo, in cui il re lo condanna a morte. Chiede però, e ottiene, la grazia di poter scegliere l’albero al quale venire impiccato. Come vi potete immaginare, non gliene andava bene uno. Quello è troppo alto, quello è troppo basso, quello è storto, eccetera. Alla fine il boia, esasperato, gli chiede quali sono gli alberi ai quali vorrebbe essere appeso. E lui risponde che sono quelli che crescono sulla Luna. E così, se la cava. Questa vecchia storia risale al ‘600. Mi è tornata in mente con la” per l’installazione di impianti, che dovrebbero essere stabilite per decreto dei. In questo caso, isono i, a partire da quello di Alessandra Todde in Sardegna.