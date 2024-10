«Priorità il futuro di villa Verdi, il sogno rivedere attivo l'appartamento nell'ex hotel San Marco» (Di sabato 12 ottobre 2024) «Priorità al futuro di villa Verdi; un sogno rivedere attivo il suo appartamento nell'ex hotel San Marco». Sono alcuni dei temi di lavoro del nuovo comitato “Giuseppe Verdi - il suo tempo e la sua terra”, fondato a Piacenza da un gruppo di dieci imprenditori e amici. «Uno dei territori di Ilpiacenza.it - «Priorità il futuro di villa Verdi, il sogno rivedere attivo l'appartamento nell'ex hotel San Marco» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «aldi; unil suo'exSan». Sono alcuni dei temi di lavoro del nuovo comitato “Giuseppe- il suo tempo e la sua terra”, fondato a Piacenza da un gruppo di dieci imprenditori e amici. «Uno dei territori di

"Accendi il tuo futuro. Lavoro ideale : sogno o realtà?" - lo spettacolo al Verdi - Accendi il tuo futuro. Lavoro ideale: sogno o realtà? è lo spettacolo che andrà in scena l’11 ottobre al Teatro Verdi con doppia replica, matinée per le scuole e serale, promosso dalla Camera di Commercio di Padova in collaborazione con la Fondazione TSV – Teatro Nazionale nell’ambito del... (Padovaoggi.it)

Futurosa - al Teatro Verdi la festa dei 15 anni e la presentazione della stagione - Un evento fuori dagli schemi: si è svolta ieri, nella splendida cornice del Teatro Lirico Giuseppe Verdi a Trieste, il grande evento per celebrare i quindici anni di Futurosa #Forna Basket Trieste e inaugurare ufficialmente la stagione sportiva 2024-25. Davanti a una foltissima cornice di... (Today.it)

Futurosa - al Teatro Verdi la festa dei 15 anni e la presentazione della stagione - Un evento fuori dagli schemi: si è svolta ieri, nella splendida cornice del Teatro Lirico Giuseppe Verdi a Trieste, il grande evento per celebrare i quindici anni di Futurosa #Forna Basket Trieste e inaugurare ufficialmente la stagione sportiva 2024-25. Davanti a una foltissima cornice di... (Triesteprima.it)