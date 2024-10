Peppiniello Di Capua, la voce degli Abbagnale, doppiatore ad honorem (Di sabato 12 ottobre 2024) L’equipaggio è di quelli nobili anche se viaggia su altri orizzonti ed è un po’ strano, ma non fuori luogo, trovarci Peppiniello Di Capua, fuoriclasse bonsai tra i giganti Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Peppiniello Di Capua, la voce degli Abbagnale, doppiatore ad honorem Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’equipaggio è di quelli nobili anche se viaggia su altri orizzonti ed è un po’ strano, ma non fuori luogo, trovarciDi, fuoriclasse bonsai tra i giganti Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Peppiniello Di Capua, la voce degli Abbagnale, doppiatore ad honorem - Due ori olimpici per l'ex canottiere italiano, timoniere dei fratelli Carmine e Giuseppe: "Se non fossero stati due fuoriclasse non sarebbe servito a niente essere il migliore dell’universo” ... (ilfoglio.it)